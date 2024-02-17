Baza: В Пулково задержана тату-мастер, обвиняемая в оскорблении чувств верующих

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В питерском аэропорту Пулково задержали тату-мастера по обвинению в оскорблении чувств верующих. Дарья била татуировки с религиозной символикой, котами и аниме. Члены движения «Сорок сороков» пожаловались на деятельность девушку в Следственный комитет.
Утром 17 февраля мастер планировала совершить вылет в Ереван, но была задержана силовиками.
По данным Телеграм-канала Baza, против девушки возбуждено уголовное дело по статье 148 УК РФ. После допроса Дарью отпустили под подписку о невыезде. Она подтвердила, что набивала такие татуировки.
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