Мужчина забрался на кабину колеса обозрения на ВДНХ – видео
На ВДНХ заметили мужчину, который забрался на кабину колеса обозрения. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».
На представленных кадрах запечатлён мужчина, который стоит на крыше кабины колесы обозрения «Солнце Москвы», высота которого составляет 140 метров. Внизу, со слов очевидцев, стоят охранники, которые переговариваются по рации.
Представители аттракциона уточнили, что «Солнце Москвы» работает в штатном режиме.
Накануне сразу два ЧП произошли в парке «Остров мечты» на юге Москвы. Сначала 17 посетителей застряли на одном аттракционе. А спустя несколько часов ребёнок упал с высоты четырёх метров, забравшись на декоративную конструкцию. Мальчик получил серьёзные травмы, его доставили в больницу.
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