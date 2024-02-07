В Петербурге мужчина три месяца развращал 12-летнего подростка

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В Санкт-Петербурге взрослый мужчина на протяжении нескольких месяцев совращал подростка, об этом стало известно «РЕН ТВ».
«С начала октября и по конец декабря 2023 года мужчина совершал развратные действия в отношении несовершеннолетнего мальчика», — сообщил собеседник издания.
С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать 12-летнего подростка. По её словам, 26-летний мужчина делал это с её сыном на протяжении трёх месяцев.
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