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В Петербурге мужчина три месяца развращал 12-летнего подростка

07 февраля 2024, 09:56
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Санкт-Петербурге взрослый мужчина на протяжении нескольких месяцев совращал подростка, об этом стало известно «РЕН ТВ».
«С начала октября и по конец декабря 2023 года мужчина совершал развратные действия в отношении несовершеннолетнего мальчика», — сообщил собеседник издания.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать 12-летнего подростка. По её словам, 26-летний мужчина делал это с её сыном на протяжении трёх месяцев.


Иных подробностей случившегося не приводится, однако, известно, что подозреваемый уже задержан и находится в отделении полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#педофилия
#санкт-петербург
#подросток
#полиция
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В районе аэродрома Жуковский замечен незарегистрированный дельтаплан
07 февраля 2024, 10:59

Фото: iStock/Corn

Во вторник, 6 февраля, во время выполнения рейса Норильск-Москва самолётом ПАО «Авиакомпания «Сибирь» на высоте около трёх тысяч метров в районе аэродрома Жуковский было замечено дельтовидное крыло, предположительно — дельтаплан. Об этом сообщили в экстренных службах.
Отмечается, что соответствующая заявка на использование воздушного пространство не подавалась, разрешение на полёт дельтаплана выдано не было.

Об инциденте были оповещены органы ПВО, сигнал «режим» при этом не объявлялся.

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#самолет
#чп
#режим
#пво
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В ЕАО провели массовые задержания последователей «Свидетелей Иеговы»*
07 февраля 2024, 10:59

Фото: iStock/Rawf8

Массовые задержания адептов «Свидетелей Иеговы»* прошли в ЕАО, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, правоохранители в Еврейской автономной области инициировали после возбуждения уголовного дела по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Несмотря на запрет деятельности «Свидетелей Иеговы»*, сектанты всё же продолжили вербовать новых последователей.

В частности, адепты пропагандируют отказ от переливания крови, даже если без процедуры над человеком нависает угроза смерти. Именно такой документ был найден при обысках в квартире сектанта.

Силовики также обнаружили массу запрещённой литературы и листовок.

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#полиция
#задержание
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Японский чиновник предположил: застрявшие во льдах косатки смогли выбраться
07 февраля 2024, 10:11

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ВНИРО

Скорее всего, стая косаток, попавшая в природную ловушку около острова Хоккайдо, смогла благополучно выбраться из ледового плена. Такое предположение высказал муниципальный чиновник из города Раусу.
Именно в районе этого населённого пункта были ранее замечены морские хищники, терпящие бедствие, напоминает газета Sankei. Стая косаток количеством около десяти особей застряла в дрейфующем льду примерно в километре от берега. Российское посольство в Токио предлагало конкретные шаги по спасению животных. Однако, по словам сотрудника городской управы Раусу, помощь им не потребовалась.

Чиновник рассказал, что сотрудники береговой охраны внимательно осмотрели место, где ранее обнаружили пленённых косаток, но увидели только дрейфующий лёд, в котором стало намного больше зазоров и трещин. Предполагается, что киты смогли выбраться на открытую воду. Представитель городских властей не исключил, что стая может попасть в новую ледовую ловушку, но с облегчением констатировал, что это произойдёт уже не в их районе.

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#помощь
#сотрудники
#посольство
#япония
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Под окнами многоэтажки в Петербурге нашли бездыханное тело школьника
07 февраля 2024, 10:08

Фото: iStock/Soumen Hazra

Под окнами высотного дома в Санкт-Петербурге обнаружили труп подростка, об этом сообщает «Агентство журналистских расследований».
По информации СМИ, труп 16-летнего школьника под окнами восемнадцатиэтажного дома обнаружила случайная прохожая. Эта произошло поздно вечером 6 февраля.

Местная жительница незамедлительно сообщила о подростке в экстренные службы, однако, прибывшие на место происшествия медики уже не смогли ему помочь.

В агентстве выяснили, что погибший школьник жил с опекуном и её сыном. Родная мать школьника живёт в Бурятии, она была лишена родительских прав.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают обстоятельства смерти подростка.

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#санкт-петербург
#подросток
#смерть
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Карлсон не чувствует вины за предстоящее интервью с Путиным
07 февраля 2024, 09:58

Фото: iStock/rarrarorro

Американский журналист Такер Карлсон не считает себя виноватым за предстоящее интервью с президентом России Владимиром Путиным, заявив, что это не делает его предателем своей страны.
«Почему я должен чувствовать себя виноватым, будто я предал мою страну? Я нахожусь в прекрасном городе, и мне все равно», - сказал Карлсон телеканалу РЕН ТВ.

Такер Карлсон, впервые посетивший Россию, уже почти неделю находится в Москве. За это время он посетил спектакль «Спартак» в Большом театре. Журналист известен своей критикой политики президента США Джо Байдена, ранее отмечал, что действия хозяина Белого дома могут привести к глобальному конфликту.

В 2023 году власти США запретили ему брать интервью у Путина. Уже известно, что в этот раз ему получится выполнить свою мечту и все-таки проинтервьюировать российского лидера.

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#сша
#журналист
#спектакль
#интервью
#дома
#спартак
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Посольство РФ в Японии предложило решение спасения косаток из льда
07 февраля 2024, 09:39

Фото: istockphoto/Dave Hutchison Photography

Во льдах около острова Хоккайдо в ледовом плену оказалась стая косаток, среди которых есть как минимум один детёныш. Посольство РФ в Японии предложило конкретные шаги по спасению морских хищников из ледового плена.
Как рассказал РИА Новости представитель российской дипломатической миссии, сами японцы ни с какими просьбами об оказании помощи не обращались. Равно как и не дали они ответа на предложения представителей внешнеполитического ведомства РФ. По разным оценкам, в ледовой ловушке оказались от 10 до 15 особей.

Ранее удивление по поводу беспомощности Японии в вопросе помощи морским животным высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что для помощи косаткам не нужен даже полноценный ледокол — достаточно корабля минимальной ледовой устойчивости, чтобы закрыть хищников от ветра и создать полынью. Такие суда у Японии есть, но их почему-то не задействуют. Спикер министерства иностранных дел задалась риторическим вопросом: почему не бьют тревогу экологи из Всемирного фонда дикой природы, GreenPeace и прочих подобных организаций?

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#мария захарова
#мид рф
#дипломат
#россия
#япония
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У леса в Коломне задержали мужчину с 6 кг наркотиков
07 февраля 2024, 09:38

Фото: iStock/Andrii Zorii

43-летнего приезжего из Воронежа задержали в лесу под Коломной по подозрению в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Инспекторы ДПС обратили внимание на мужчину, который вышел из леса к припаркованному на обочине автомобилю. Когда они остановили мужчину для проверки документов, тот заметно нервничал. Тогда инспекторы вызвали следственную бригаду», — отмечается в сообщении.
В ходе досмотра у мужчины нашли два свёртка с порошком общим весом около 1,5 кг. Порошок был спрятан в пакете с собачьим кормом. Кроме того, в телефоне подозреваемого полиция нашла координаты четырёх закладок с наркотиками, откуда забрали пакеты с порошком весом более чем на 5 кг.

Эксперты проверили один из свёртков и установили, что это наркотик мефедрон.

Задержанный рассказал, что нашёл работу в одном из мессенджеров: по указанию работодателя он забирал партии наркотики и развозил по указанным адресам.

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#коломна
#наркотики
#полиция
#происшествие
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В Иркутске подросток с пистолетом проник в школу и приказал ученикам встать на колени
В Иркутске подросток с пистолетом проник в школу и угрожал ученикам
07 февраля 2024, 08:44

Фото: iStock/Motortion

В Иркутске десятиклассник с пистолетом проник в школу № 14, зашел в класс и приказал ученикам встать на колени. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, всего в учебное заведение проникли три подростка, которые там не учатся. Они зашли в кабинет, где начала урока ожидали девятиклассники. Тогда 16-летний Даниил продемонстрировал детям пистолет и приказал всем встать на колени. Однако успокоить его удалось его же друзьям, с которыми он пришел в чужую школу. Они вывели его из класса, после чего все трое покинули учебное заведение.

Полиция оперативно задержала их. Оказалось, что угрожавший парень учится дистанционно в Московской онлайн-школе и состоит на учете в ПДН. При этом его друзья не учатся и не работают. Свой поступок они объяснили тем, что пришли к своей подружке и хотели перед ней покрасоваться.

После инцидента на родителей и опекунов подростков, одного из которых воспитывает бабушка, составили протоколы за неисполнение родительских обязанностей.

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#полиция
#пистолет
#подростки
#школа
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Бывший майор милиции совершил двойное убийство из мести за сына и получил срок
Ветеран МВД получил 16 лет за двойное убийство из мести за сына
06 февраля 2024, 20:29

Фото: istock / Michał Chodyra

В Курской области бывший майор российской милиции, ветеран МВД Виктор Лебедев, получил 16 лет тюремного заключения за совершение двойного убийства. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона в Телеграм-канале.

Суд установил, в 2017 году сын Лебедева захлебнулся в пруду. Отец решил, что к этому причастны знакомые мужчина и женщина с которыми сын общался до гибели и находился в день смерти. Мужчина решил отомстить и пригласил знакомых на пикник в безлюдном месте, заранее вырыв там яму. 14 мая Лебедев выстелил в каждого из ружья, а затем добил штыком. Трупы он закопал и скрылся с места преступления. Позже преступление вскрылось, а курянин оказался на скамье подсудимых

Лебедева признали виновным, лишили звания майора милиции и приговорили к 16 годам колонии строгого режима. С мужчины также взыскали компенсацию морального вреда в пользу родственников убитых.

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