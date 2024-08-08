В Петербурге мужчина выстрелил в спину девятилетнему ребёнку

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Во дворе дома в Приморском районе Петербурга мужчина выстрелил в спину 9-летнему мальчику из травматического оружия. Об этом сообщает 78.ru.
Отмечается, что ребенка госпитализировали. Медики диагностировали у него ссадину в области грудной клетки.
В настоящее время состояние ребенка является удовлетворительным. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в сторону десятилетней девочки на детской площадке в Санкт-Петербурге. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время состояние ребенка является удовлетворительным. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что неизвестный выстрелил из пневматического пистолета в сторону десятилетней девочки на детской площадке в Санкт-Петербурге. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова