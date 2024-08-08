«Закончил свое мерзкое дело»: 14-летняя школьница рассказала гинекологу о насилии отчима

Уроженка Якутии в возрасте 14-ти лет забеременела от своего отчима. Мужчина насиловал падчерицу и угрожал убить ее мать, если она обо всем расскажет. Когда факты насилия всплыли, родительница обвинила во всем произошедшем собственную дочь. Что на самом деле произошло в якутской семье расскажет редакция «Радио 1».