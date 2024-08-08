«Закончил свое мерзкое дело»: 14-летняя школьница рассказала гинекологу о насилии отчима

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Уроженка Якутии в возрасте 14-ти лет забеременела от своего отчима. Мужчина насиловал падчерицу и угрожал убить ее мать, если она обо всем расскажет. Когда факты насилия всплыли, родительница обвинила во всем произошедшем собственную дочь. Что на самом деле произошло в якутской семье расскажет редакция «Радио 1».
Девочку из Якутии изнасиловал отчим
Жизнь уроженки Якутии изменилась в тот момент, когда в ее жизни появился отчим. Тогда маленькой Кате было четыре года. Мать полностью обделила вниманием маленькую дочь, а вскоре родила малыша от нового избранника. Когда Катя стала старше ее наделили обязанностями по дому и постоянно просили приглядывать за младшим сыном. Встречаться с подругами или заниматься своими делами девочке было запрещено. За малейшую провинность Катю наказывали, преимущественно отчим.
«Меня перестали замечать, как человека, я стала рабом в прямом смысле! Если после школы иду гулять без спроса, меня били кипятильником, за двойки то же самое. Меня постоянно бил отчим», – рассказывала правоохранителям несовершеннолетняя.
Отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу
Первый раз отчим изнасиловал падчерицу, когда ей было 11 лет. Матери девочки дома не было, она лежала в больнице. Мужчина явился домой пьяным, стал приставать к Кате.
«Он закончил делать это мерзкое свое дело и ушел курить, и тут я поняла, что ужаснее человека в этом мире нет, у меня ужасная истерика, мне больно, одеяло было все в крови. Рассказывать кому-либо он запретил, сказал если я кому-нибудь расскажу он убьет сначала маму, а потом меня», – вспоминала пострадавшая.
Насилие продолжалось до 2014 года. В какой-то момент у девочки прекратилась менструация и мать решила показать ее гинекологу. В ходе осмотра оказалось, что девочка давно живет половой жизнью и беременна. Ребенка сохранить не удалось, так как плод был мертвым. О произошедшем с ней насилии девочка рассказала гинекологу во время осмотра. Отчима вскоре поместили в СИЗО, а девочку направили в медицинский центр для реабилитации.
Мать покрывала мужа-насильника
Позже школьница расскажет, что отчим поднимал руку на мать, постоянно устраивал скандалы, но, несмотря на годы насилия, женщина не хотела ничего менять. В браке с новым супругом она родила еще двоих детей. Когда отчима отправили в СИЗО, его падчерица даже пыталась своими показаниями облегчить приговор, так как он был кормильцем в семье, нужно было растить младших братьев. На допросах отчим признал свою вину полностью и даже попросил у девочки прощения.
Через несколько судебных заседаний отчиму Кати вынесли приговор — 10 лет лишения свободы. По словам Кати, это было специальное учреждение для психбольных. О том, что отчим состоял на учете в психдиспансере стало известно лишь после суда.
Отчим Кати умер через несколько месяцев в СИЗО. Мать девочки во всем обвинила ее.
«Мама мне говорила: „Ты во всем виновата, из-за тебя я осталась одна с 4 детьми, это из-за тебя его убили, давай теперь, обеспечивай моих детей», — вспоминает Катя.
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