В Петербурге осудили мужчину, кидавшего кирпичи в людей и машины с балкона
В Санкт-Петербурге осудили 32-летнего местного жителя, который бросал кирпичи в прохожих и автомобили. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
Инцидент произошел 21 августа 2024 года на Московском шоссе в поселке Шушары. Петербуржец, находясь на балконе своего дома, нецензурно выражался, чем вызвал недовольство окружающих. В ответ на замечания он начал скидывать кирпичи, попав по двум машинам. Ущерб владельцам Ford Focus и Skoda Fabia составил около 300 тысяч рублей. Кроме того, в мае 2024 года за денежное вознаграждение мужчина предоставил свой паспорт для регистрации фиктивной коммерческой организации.
Уголовное дело расследовали по статьям о хулиганстве и незаконном использовании документов. Подсудимый признал вину и возместил ущерб потерпевшим. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
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