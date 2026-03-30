Нашли тело пропавшей в феврале женщины, вышедшей за присыпкой
Тело Тамары Волковой, исчезнувшей в Казани, нашли недалеко от посёлка Айша. Женщина замёрзла насмерть. Об этом пишет «ТНВ-Татарстан».
Она пропала в начале февраля, выйдя в аптеку за детской присыпкой. Россиянка села в автобус № 104 до Зеленодольска, но не доехала до места назначения и вышла где-то на дороге.
Супруг сообщил, что женщина находилась в состоянии послеродовой депрессии. Поиски продолжались больше месяца, и, к сожалению, завершились трагически. Признаки насильственной смерти на теле не обнаружили.
