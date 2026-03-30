Нашли тело пропавшей в феврале женщины, вышедшей за присыпкой

Тело женщины, пропавшей в Казани в начале февраля, нашли возле посёлка Айша
Фото: iStock/Ajax9

Тело Тамары Волковой, исчезнувшей в Казани, нашли недалеко от посёлка Айша. Женщина замёрзла насмерть. Об этом пишет «‎ТНВ-Татарстан».



Она пропала в начале февраля, выйдя в аптеку за детской присыпкой. Россиянка села в автобус № 104 до Зеленодольска, но не доехала до места назначения и вышла где-то на дороге.

Супруг сообщил, что женщина находилась в состоянии послеродовой депрессии. Поиски продолжались больше месяца, и, к сожалению, завершились трагически. Признаки насильственной смерти на теле не обнаружили.

Дарья Осипова

