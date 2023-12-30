В результате пожара в Бурятии погибли женщина и ребенок

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В Тункинском районе Бурятии произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли женщина и маленький ребенок, сообщает пресс-служба регионального агентства по чрезвычайным ситуациям.
Сообщение о возгорании дома в селе Галбай Тункинского района поступило ночью 30 декабря. Прибывшие пожарные зафиксировали огонь на крыше дома и прилегающей веранде.
Мужчина 1994 года рождения получил ожоги ладоней первой и второй степени до прибытия пожарных. Еще три человека, включая двух детей, смогли самостоятельно покинуть здание.
По предварительным данным, пламя охватило крышу и веранду общей площадью 45 квадратных метров. Предположительно, очаг возгорания находился на веранде. Причины пожара находятся в процессе выяснения.
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«В ходе тушения пожара обнаружены тела женщины 1971 года рождения и младенца 2020 года рождения без признаков жизни», — говорится в отчете.
По предварительным данным, пламя охватило крышу и веранду общей площадью 45 квадратных метров. Предположительно, очаг возгорания находился на веранде. Причины пожара находятся в процессе выяснения.
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Артем Кузьмин