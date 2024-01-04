В Петербурге ребёнка госпитализировали после падения на него отца

Фото: iStock/maxim4e4ek
Четырёхлетний ребёнок был госпитализирован в Санкт-Петербурге после того, как на него упал отец. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что инцидент случился на улице 2 января. Мужчина нёс сына на руках и во время перехода дороги по неосторожности упал на ребёнка.
В результате мальчик получил ушиб головного мозга тяжёлой степени. Его экстренно госпитализировали в больницу.
Уточняется, что семья мальчика полная и не состоит на учёте в полиции.
Ранее сообщалось, что годовалого ребёнка госпитализировали в Москве после того, как он укусил комнатное растение молочай. Мальчик поступил в больницу с отравлением ядом этого цветка. Врачам удалось его спасти.
Читайте также:
Мать найденной на балконе в Москве годовалой девочки призналась в её убийстве
На Алтае младенец замёрз насмерть в доме без отопления, где его бросила мать
На Сахалине пьяный водитель насмерть сбил на автобусной остановке двоих людей
В результате мальчик получил ушиб головного мозга тяжёлой степени. Его экстренно госпитализировали в больницу.
Ранее сообщалось, что годовалого ребёнка госпитализировали в Москве после того, как он укусил комнатное растение молочай. Мальчик поступил в больницу с отравлением ядом этого цветка. Врачам удалось его спасти.
Читайте также:
Мать найденной на балконе в Москве годовалой девочки призналась в её убийстве
На Алтае младенец замёрз насмерть в доме без отопления, где его бросила мать
На Сахалине пьяный водитель насмерть сбил на автобусной остановке двоих людей
Анастасия Чинкова