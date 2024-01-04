Мать найденной на балконе в Москве годовалой девочки призналась в её убийстве

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Мать годовалой девочки, тело которой родственники прятали на балконе, призналась в убийстве. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
«Ребёнок утонул не случайно. 17-летняя девушка, у которой было двое детей, насильно удерживала девочку под водой, пока та не перестала подавать признаки жизни. Затем мать и бабушка малышки вынесли тело погибшей на балкон», – говорится в сообщении.Следователи выясняют мотивы, побудившие мать к убийству, а также то, какую роль в преступлении сыграла бабушка.
Судьбу другого ребёнка несовершеннолетней матери решают органы опеки. Ход дела контролирует столичная прокуратура.
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