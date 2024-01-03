На Алтае младенец замёрз насмерть в доме без отопления, где его бросила мать

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Молодая мать оставила двоих детей без еды в неотапливаемом доме на Алтае. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.
Отмечается, что 21-летняя девушка на Новый год оставила своих малолетних детей одних в неотапливаемом доме без продуктов питания и уехала в соседний населённый пункт.
Через три дня родственник, прибывший проведать семью, обнаружил труп новорождённого мальчика и его двухлетнего брата с сильным обморожением.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Предварительно уточняется, что четырёхмесячный малыш погиб от обморожения. Его брат был экстренно госпитализирован в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
В данным момент следователи проводят проверку и выясняют все детали произошедшего. Они изучат условия проживания детей и работу профилактических органов с этой семьёй.
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Через три дня родственник, прибывший проведать семью, обнаружил труп новорождённого мальчика и его двухлетнего брата с сильным обморожением.
Предварительно уточняется, что четырёхмесячный малыш погиб от обморожения. Его брат был экстренно госпитализирован в больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
В данным момент следователи проводят проверку и выясняют все детали произошедшего. Они изучат условия проживания детей и работу профилактических органов с этой семьёй.
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Анастасия Чинкова