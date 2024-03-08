В Петербурге школьник сломал позвоночник на батуте в торговом центре

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В Санкт-Петербурге школьник сломал позвоночник на батуте в торговом центре, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, инцидент произошёл 2 марта в торговом центре у парка 300-летия Петербурга.
10-летний мальчик пожаловался на боль в спине, после того как провёл время на батутах в ТЦ. Ребёнка госпитализировали. Врачи диагностировали у школьника компрессионный перелом 1-го, 5-го и 8-го позвонков.
Сейчас состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Иных подробностей случившегося пока не приводится.
Ранее в у братского захоронения в Ленинградской области обнаружили спортивную сумку с расчленённым телом.
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10-летний мальчик пожаловался на боль в спине, после того как провёл время на батутах в ТЦ. Ребёнка госпитализировали. Врачи диагностировали у школьника компрессионный перелом 1-го, 5-го и 8-го позвонков.
Ранее в у братского захоронения в Ленинградской области обнаружили спортивную сумку с расчленённым телом.
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Евгения Парфентьева