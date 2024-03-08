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В Петербурге школьник сломал позвоночник на батуте в торговом центре

08 марта 2024, 17:52
Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

В Санкт-Петербурге школьник сломал позвоночник на батуте в торговом центре, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, инцидент произошёл 2 марта в торговом центре у парка 300-летия Петербурга.

10-летний мальчик пожаловался на боль в спине, после того как провёл время на батутах в ТЦ. Ребёнка госпитализировали. Врачи диагностировали у школьника компрессионный перелом 1-го, 5-го и 8-го позвонков.


Сейчас состояние пострадавшего оценивается как средней степени тяжести. Иных подробностей случившегося пока не приводится.

Ранее в у братского захоронения в Ленинградской области обнаружили спортивную сумку с расчленённым телом.

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#санкт-петербург
#школьник
#больница
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Полиция Берлина обнаружила у бывшей участницы RAF 1,2 килограмма золота
08 марта 2024, 17:06

Фото: iStock/Rost-9D

В Берлине у бывшей участницы террористического движения «Фракция Красной армии» обнаружили 1,2 килограмма золота и гранатомёт, об этом сообщает Spiegel.
«Следователи обнаружили в квартире экс-террористки Даниэлы Клетте пистолет, связанный с ограблением 40-летней давности, и 1,2 килограмма золота», — уточнили в издании.

Помимо этого, полицейские обнаружили у террористки спрятанный гранатомёт, автомат Калашникова, 40 тысяч евро, а также несколько удостоверений личности.

О задержании Клетте стало известно 27 февраля. Женщину безуспешно разыскивали на протяжении 30 лет. Подробнее о преступлениях, которые она совершила в составе «Фракции Красной армии», читайте в материале «Радио 1».

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#германия
#террористы
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В Испании задержали 12 подозреваемых в распространении детской порнографии
08 марта 2024, 15:29

Фото: iStock/NATALIA DE LA RUBIA

Испанская полиция задержала 12 человек, подозреваемых в распространении детской порнографии и развращении несовершеннолетних, об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.
«Агенты гражданской гвардии и национальной полиции в рамках совместной операции задержали в общей сложности 12 человек за возможные преступления, связанные с хранением и распространением детской порнографии и развращением несовершеннолетних», — сообщили в министерстве внутренних дел испанского королевства.

По информации ведомства, о сообществе с порнографией и заявлениями, разжигающими межнациональную вражду, стало известно ещё в ноябре 2023 года.

В результате, полиции удалось вычислить и задержать 14-летнего подростка, который управлял этим самым сообществом со своего компьютера.

Отмечается, что под следствием в рамках этого дела находятся ещё 44 человека.

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#испания
#педофилия
#полиция
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«Вы не летите»: Россиян начали массово снимать с рейсов Turkish Airlines
Россиян массово снимают с рейсов Turkish Airlines без объяснения причин
08 марта 2024, 13:44

Фото: iStock/TRAVELARIUM

Турецкая компания Turkish Airlines стала массово снимать с рейсов пассажиров с российскими паспортами. С одной из пострадавших поговорил Telegram-канал Baza.
По словам собеседницы СМИ, они с супругом потратили на билеты Стамбул — Буэнос-Айрес более пяти тысяч долларов, собрали все необходимые документы, однако, их всё равно сняли с рейса.

Она также рассказала, что позже на сайте авиакомпании появилось сообщение о дополнительных проверках при перелётах в страны Латинской Америки, однако, по её словам, все необходимые документы у них были при себе.

Женщина заявила, что при посадке на борт проводник увидел их российские паспорта и заявил — «Вы не летите».

На видеоролике, который попал в распоряжение Baza, сотрудник авиакомпании сообщает, что пассажира не допустят на борт из-за отсутствия обратного билета.

Всего с рейса Стамбул — Буэнос-Айрес сняли десять россиян.

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#самолет
#турция
#авиакомпания
#россияне
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Девять лыжниц попали в больницу после массового завала на гонке в Сочи
08 марта 2024, 13:41

Фото: iStock/wutwhanfoto

Девять лыжниц получили травмы и были госпитализированы из-за массового завала во время гонки в Сочи, которая проводилась, несмотря на сильную снежную бурю. Об этом в беседе с ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Отмечается, что инцидент произошёл недалеко от Красной поляны во время забега на 10 километров в рамках зимней Спартакиады учащихся. Пройдя один из спусков спортсменки попали в массовый завал, после чего начали падать друг на друга.

Всего под завал попали 15 лыжниц, которые не добрались до финиша. Девять из них были госпитализированы с травмами рук, ног и открытыми переломами.

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#лыжи
#сочи
#спорт
#госпитализация
#инцидент
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Посольство США: В ближайшие 48 часов в Москве экстремисты устроят атаки
08 марта 2024, 09:51

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В ближайшие 48 часов в Москве экстремисты планируют устроить атаки, такая информация опубликована на официальном сайте столичного посольства США.
«Посольство отслеживает сообщения о том, что экстремисты планируют нанести удары по массовым мероприятиям в Москве, в том числе по концертам, и гражданам США следует избегать больших скоплений людей в течение следующих 48 часов», — сообщается на сайте американского посольства.

Американских граждан, находящихся в Москве, призвали избегать больших скоплений людей и пристально следить за обновлением новостных сводок. При этом, о каких именно экстремистах идёт речь, в американском представительстве не уточнили.

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#москва
#экстремизм
#атака
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У братского захоронения в Ленобласти нашли сумку с расчленённым телом
08 марта 2024, 08:45

Фото: iStock/aga7ta

У братского захоронения в Ленинградской области обнаружили спортивную сумку с расчленённым телом, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации СМИ, шокирующая находка была обнаружена в СНТ «Надежда» поселка Симагино Выборгского района.

«Мужчина нашел сумку, решил позвонить правоохранителям. Те приехали, проверили, нашли внутри расчлененного человека», — рассказал собеседник издания.

Он также отметил, что обнаруженные останки, судя по всему, давние. Труп уже начал гнить.

В настоящий момент в случившемся разбираются правоохранительные органы. Личность погибшего устанавливается.

Напомним, резонансное убийство произошло и в Москве в октябре минувшего года. Тогда в ванной комнате коммунальной квартиры обнаружили расчленённое женское тело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ленинградская область
#труп
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В России задержали мигранта с военным обмундированием на две роты солдат
Mash: на границе с Казахстаном задержали мигранта с военным обмундированием
07 марта 2024, 20:45

Фото: iStock/rianAJackson

Трудового мигранта из Таджикистана задержали на границе с Казахстаном, когда он пытался перевезти военное обмундирование, рассчитанное на две роты солдат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 46-летнего Парвиза Ганиева остановили на КПП в Оренбургской области. В ходе досмотра его автомобиля в багажнике и салоне было обнаружено 297 защитных плащей и большое количество деталей для армейских общевойсковых защитных костюмов.

Всё обнаруженное входит в перечень товаров двойного назначения, которые также используются для создания вооружения и военной техники. Также все они числятся в списке запрещённых к вывозу из России товаров.

Теперь уроженцу Таджикинстана будет грозить тюремный срок.

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#задержание
#мигрант
#граница
#военные
#запрет
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Боевики похитили более 200 учеников школы в Нигерии
07 марта 2024, 20:28

Фото: iStock/Juleta Martirosyan

Свыше 200 учеников школы были похищены боевиками на северо-западе Нигерии. Об этом сообщает местное издание Daily post.
Отмечается, что нападение произошло утром, когда в учебном заведении проходило общее собрание.

Ранее СМИ писали, что во Франции похитили и избили молодого человека. Инцидент произошёл 4 декабря прошлого года. 19-летний парень, голый и истекающий кровью, добрался до жилого комплекса в Марселе. Ему открыл дверь мужчина, который оказал помощь и вызвал полицию. При допросе выяснилось, что парня похитили, удерживали в плену в лесу, избивали палками и пытались поджечь. Юноше удалось сбежать.

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#похищение
#военные
#ученики
#школа
#происшествие
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Полицейские задержали 11 сотрудниц борделя в центре Москвы
07 марта 2024, 19:22

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали одиннадцать «жриц любви». Об этом сообщает РЕН ТВ.
Вчера в полицию города Москвы позвонила девушка и сообщила, что ее насильно удерживают в подсобке одного из интим-салонов в Оружейном переулке. Сотрудники незамедлительно выехали на место происшествия и обнаружили, что по месту нахождения звонившей расположен ночной клуб. Была организована проверка развлекательного заведения.

В ходе проверки выяснилось, что в ночном клубе также находится притон, в котором женщины оказывают клиентам интим-услуги различного характера за денежное вознаграждение.

В результате задержанными оказались пятнадцать человек, среди которых большую часть составили молодые девушки.

Сейчас следствие проводит проверку наличия у них регистрации в Москве. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

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#женщины
#москва
#правонарушения
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