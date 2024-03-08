У братского захоронения в Ленобласти нашли сумку с расчленённым телом

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У братского захоронения в Ленинградской области обнаружили спортивную сумку с расчленённым телом, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации СМИ, шокирующая находка была обнаружена в СНТ «Надежда» поселка Симагино Выборгского района.
Он также отметил, что обнаруженные останки, судя по всему, давние. Труп уже начал гнить.
В настоящий момент в случившемся разбираются правоохранительные органы. Личность погибшего устанавливается.
Напомним, резонансное убийство произошло и в Москве в октябре минувшего года. Тогда в ванной комнате коммунальной квартиры обнаружили расчленённое женское тело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мужчина нашел сумку, решил позвонить правоохранителям. Те приехали, проверили, нашли внутри расчлененного человека», — рассказал собеседник издания.
В настоящий момент в случившемся разбираются правоохранительные органы. Личность погибшего устанавливается.
Напомним, резонансное убийство произошло и в Москве в октябре минувшего года. Тогда в ванной комнате коммунальной квартиры обнаружили расчленённое женское тело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева