Пропавшая жительница Москвы найдена мёртвой в квартире подруги

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Объявленную пропавшей жительницу Москвы обнаружили мёртвой в квартире её подруги, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
Напомним, днём 7 марта стало известно, что в Москве пропала 20-летняя сотрудница супермаркета. Вечером 4 марта она ушла с работы и перестала выходить на связь. В полицию обратился молодой человек прлпавшей.
Поиски девушки завершились уже вечером 7 марта. Полиция отследила её путь с работы по камерам видеонаблюдения и выяснила, что тем злополучным вечером она отправилась в гости к подруге в район Кузьминки.
Когда правоохранители вскрыли дверь, то обнаружили пропавшую девушку мёртвой, рядом с ней находилась её подруга в бессознательном состоянии. Выжившую девушку удалось госпитализировать, сейчас она находится в реанимации.
Уточняется, что в квартире подруги погибшей были обнаружены использованные шприцы, по факту произошедшего проводится проверка.
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Поиски девушки завершились уже вечером 7 марта. Полиция отследила её путь с работы по камерам видеонаблюдения и выяснила, что тем злополучным вечером она отправилась в гости к подруге в район Кузьминки.
Уточняется, что в квартире подруги погибшей были обнаружены использованные шприцы, по факту произошедшего проводится проверка.
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Евгения Парфентьева