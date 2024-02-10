В Петербурге сотни квартир сидят без тепла из-за прорыва трубы с кипятком

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Более пяти сотен квартир остались без тепла из-за коммунальной аварии в Санкт-Петербурге, после того, как в Василеостровском районе города прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Участок трубопровода ремонтируют, работы закончат к 6 утра. В зоне дефекта припаркованы автомобили. Любой реальный ущерб обещают возместить.
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