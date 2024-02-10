В Петербурге сотни квартир сидят без тепла из-за прорыва трубы с кипятком

Более пяти сотен квартир остались без тепла из-за коммунальной аварии в Санкт-Петербурге, после того, как в Василеостровском районе города прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.





Согласно информации канала, после того, как труба лопнула сегодня вечером во дворе одного из домов на улице Кораблестроителей, мощный поток горячей воды пробил асфальт. В итоге его куски разлетелись по округе, побив несколько автомобилей.



