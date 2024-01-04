В пятиэтажке в Воронеже после трёх дней без отопления прорвало трубу с кипятком

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Жители пятиэтажки в Воронеже три дня жили без отопления, а после его включения в доме прорвало трубу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Кипяток залил четыре квартиры. Спустя несколько часов неполадки были устранены, а в управляющей компании пообещали за свой счёт произвести ремонт пострадавших квартир.
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Анастасия Чинкова