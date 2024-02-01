В Красноярске и Иркутске из-за прорыва труб произошли коммунальные аварии

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Сразу в двух крупнейших городах Сибири — Красноярске и Иркутске — произошли прорывы труб, из-за которых жители остались без воды, а улицы залило кипятком.
Так, в Красноярске более 30 домов остались без воды из-за прорыва трубы. Отключения коснулись улиц Ладо Кецховели, Пролетарской, Копылова и Менжинского. Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, на последней вода хлынула на проезжую часть, дорогу затопило и на морозе она превратилась в настоящий каток.
Помимо домов, в зоне затопления также оказались два красноярских детсада, две школы и магазин.
В Иркутске же, по информации канала Babr Mash, из-за перегрузки и износа прорвало трубу в районе перекрёстка улиц Депутатской и Трилиссера. Эти две улицы, а также Советская, Красных Мадьяр, Красноярская и Култукская превратились в каток — отсюда и 9-балльные пробки. Несмотря на то, что воду откачивали всю ночь и утро, жителей просят по-прежнему быть осторожными, поскольку там всё ещё скользко
От произошедшего в ледяном плену оказались и некоторые дома Октябрьского района Иркутска. Их подъездные двери покрылись коркой, из-за чего люди не смогли выйти на работу.
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Помимо домов, в зоне затопления также оказались два красноярских детсада, две школы и магазин.
От произошедшего в ледяном плену оказались и некоторые дома Октябрьского района Иркутска. Их подъездные двери покрылись коркой, из-за чего люди не смогли выйти на работу.
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Артем Путинцев