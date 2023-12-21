Стрельба произошла в Карловом университете Праги, есть погибшие и раненые

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В центре Праги на площади Яна Палаха в Карловом университете произошла стрельба, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает полиция Чехии.
По предварительным данным, в результате стрельбы в учебном заведении несколько человек погибли и пострадали.
Уточняется, что в здании философского факультета произошла стрельба. Полиция перекрыла площадь Яна Палаха и прилегающую территорию. Движение транспорта также остановлено. Чешские СМИ сообщают, что сотрудникам университета приказали запереться в своих кабинетах, забаррикадироваться и выключить свет. Стрелок по-прежнему находится в здании.
Предварительно, он передвигается по четвертому этажу.
Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Школьница открыла огонь из отцовского дробовика. Она произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику. В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила с собой.
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Уточняется, что в здании философского факультета произошла стрельба. Полиция перекрыла площадь Яна Палаха и прилегающую территорию. Движение транспорта также остановлено. Чешские СМИ сообщают, что сотрудникам университета приказали запереться в своих кабинетах, забаррикадироваться и выключить свет. Стрелок по-прежнему находится в здании.
Предварительно, он передвигается по четвертому этажу.
Напомним, 7 декабря ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Школьница открыла огонь из отцовского дробовика. Она произвела выстрел вверх, а затем в спину ближайшему ученику. В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила с собой.
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Элина Позднякова