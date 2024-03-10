В Петербурге вандалы в очередной раз осквернили Медный всадник

Фото: istockphoto/Remains
В с Санкт-Петербурге вандалы во второй раз за две недели осквернили памятник основателю города Петру Первому на Сенатской площади. На Медный всадник справили малую нужду и исписали его граффити.
Сообщение об инциденте поступило в полицию в ночь на 10 марта, сообщает портал 78.ru. Очевидец рассказал, что группа из семи-восьми человек бесчинствует около Медного всадника. Они помочились на памятник, разрисовывали его граффити. Один из хулиганов демонстрировал свои половые органы и выкрикивал непристойности в адрес русских.
Прибывший на место наряд полиции никого не обнаружил. При просмотре камер наружного видеонаблюдения инцидент также не подтвердился. По факту поступившей информации организована проверка.
Напомним, в конце февраля в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой молодой человек мочится прямо на памятник Петру Первому, а его товарищ снимает это, не скупясь на непристойные комментарии. Тогда «писающего мальчика» быстро нашли. Им оказался 17-летний житель Выборгского района Ленинградской области, который назвал ролик «постановочным видео».
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Прибывший на место наряд полиции никого не обнаружил. При просмотре камер наружного видеонаблюдения инцидент также не подтвердился. По факту поступившей информации организована проверка.
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Александр Бойцов