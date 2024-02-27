Россиянку арестовали за дискредитацию ВС РФ из-за наклеенных на памятник стихов

Igor Vershinsky
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 18-летнюю местную жительницу Дарью Козыреву, подозреваемую в повторной дискредитации российской армии.
Как сообщает «Коммерсантъ», петербурженка будет находиться под стражей до 25 апреля. Заседание проходило в закрытом формате.
По информации источника, 24 февраля Дарья приклеила на памятник Тарасу Шевченко лист с отрывками из его стихотворения на украинском языке. Девушку задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело.
По данным следствия, Козырева поддерживает связь с оппозиционными движениями, в том числе и с теми, кто находится за рубежом, и действует в интересах иностранных государств.
В декабре прошлого года она уже была задержана задерживали за дискредитацию ВС РФ. Тогда причиной стал ее публикация соцсетях, где она высказала мнение о добавлении в Уголовный кодекс РФ двух статьей — о фейках и дискредитации.
Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил Орлова* к 2,5 годам колонии за дискредитацию ВС РФ.
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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
По информации источника, 24 февраля Дарья приклеила на памятник Тарасу Шевченко лист с отрывками из его стихотворения на украинском языке. Девушку задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело.
В декабре прошлого года она уже была задержана задерживали за дискредитацию ВС РФ. Тогда причиной стал ее публикация соцсетях, где она высказала мнение о добавлении в Уголовный кодекс РФ двух статьей — о фейках и дискредитации.
Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил Орлова* к 2,5 годам колонии за дискредитацию ВС РФ.
Жительница Люберец зарезала сожителя в День защитника Отечества
Под Челябинском задержанный напал на полицейского, а затем попытался скрыться
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Алина Юрчак