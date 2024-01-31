СК Армении: Задержан мужчина, осквернивший памятник блокадникам Ленинграда

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В Ереване задержали мужчину, который осквернил памятник блокадникам Ленинграда, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет страны.
Напомним, 26 января у памятника детям блокадного Ленинграда прошла торжественная памятная церемония, приуроченная к 80-летию со снятия блокады Ленинграда.
После возложения цветов и венков, к месту церемонии подошёл мужчина, который демонстративно раскидал букеты и разорвал ленты. Всё происходящее он записывал на камеру, а затем разместил это видео в открытом доступе.
Вчера Следственный комитет Армении возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье о хулиганстве.
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После возложения цветов и венков, к месту церемонии подошёл мужчина, который демонстративно раскидал букеты и разорвал ленты. Всё происходящее он записывал на камеру, а затем разместил это видео в открытом доступе.
«Он обнаружен, задержан и находится в распоряжении Следственного комитета», — сообщил собеседник агентства.
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Евгения Парфентьева