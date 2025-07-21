В Петербурге внук задушил и утопил свою 75-летнюю бабушку

21 июля 2025, 14:04

Фото: iStock/PIKSEL

В Купчино молодой мужчина подозревается в убийстве собственной бабушки. Как стало известно 78.ru, тело 75-летней пенсионерки со следами удушения, утопления и порезами на руках обнаружили в квартире на Малой Балканской улице.