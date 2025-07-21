В Петербурге внук задушил и утопил свою 75-летнюю бабушку
В Купчино молодой мужчина подозревается в убийстве собственной бабушки. Как стало известно 78.ru, тело 75-летней пенсионерки со следами удушения, утопления и порезами на руках обнаружили в квартире на Малой Балканской улице.
Полицейские установили, что смерть наступила в ночь на воскресенье. Минувшим вечером правоохранители задержали 23-летнего внука погибшей возле дома. Он помещен в изолятор, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Соседи рассказали, что пенсионерка жила уединенно, а внуков в доме никогда не видели.
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