Самолет ВВС Бангладеш потерпел крушение на территории школы в Дакке
В столице Бангладеш Дакке самолет потерпел крушение на территории школы Milestone. По предварительным данным, погиб пилот и как минимум один гражданский.
Информация о других жертвах уточняется. По данным SHOT, есть противоречивые сведения о типе самолета: одни источники сообщают, что это был истребитель Chengdu F-7BGI ВВС Бангладеш, другие — учебный самолет из Китая.
Напомним, единственный выживший при крушении самолета в Индии страдает от кошмаров.
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