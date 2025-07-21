«Мурчал, когда его душили»: Модель из Уфы заявила о жестоком убийстве своего кота дядей

21 июля 2025, 13:36

Жительница Уфы рассказала, что дядя задушил её кота и выкинул труп в помойку

Фото: Istock/Gelner Tivadar

Модель из Уфы Алина рассказала о хладнокровном убийстве своего домашнего питомца — кота по кличке Серенький. Кот проживал в квартире у любящих животных мамы и бабушки Алины, но почему-то помешал приехавшему дяде девушки. Об этом девушка написала в своём Instagram-аккаунте*.





Жестокое убийство произошло 18 июля. В день трагедии к бабушке приехал её старший сын. Мужчина, попав в квартиру, тут же бросился к коту и начал его душить, затем понёс питомца в ванную, чтобы утопить в унитазе. Животное кричало и вырывалось. Когда мужчина добил кота, он взял пакет, положил туда труп животного и вынес его на помойку. Бабушка, будучи больной, не смогла вмешаться.



«Это не несчастный случай и не естественная смерть, это целенаправленное жестокое убийство кота, который за всю свою жизнь не обидел даже мухи», — приводит слова девушки РИАМО.