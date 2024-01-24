Учительнице грозит пожизненное за секс со школьником на экскурсии

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Преподаватель семейной экономики из Арканзаса, США занялась сексом с учеником, во время экскурсионной поездки в другой город.
KATV пишет, что педагог 33-летняя Хизер Хэйр из Брайанта признала свою вину в том, что отвезла подростка в другой штат, чтобы вступить с ним в сексуальный контакт. Учительница повезла юношу и трех девушек на экскурсию в Вашингтон весной 2022 года и во время поездки занималась сексом с учеником.
Следствие считает, что отношения Хэйр с юношей длились с 2021 года. Женщина консультировала его и оставила свой личный номер телефона. Потом рассказала парню, что ей якобы приснился сон о том, как занялись сексом и оставила школьнику свой домашний адрес.
За период 2021-22 годах женщина занималась сексом с учеником от 20 до 30 раз у себя дома, в школе и в машине. Сотрудничество со следствием и признание вины помогло педагогу избежать обвинения по более тяжким статьям, но пожизненный тюремный срок всё ещё грозит женщине.
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Следствие считает, что отношения Хэйр с юношей длились с 2021 года. Женщина консультировала его и оставила свой личный номер телефона. Потом рассказала парню, что ей якобы приснился сон о том, как занялись сексом и оставила школьнику свой домашний адрес.
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Мария Фирсова