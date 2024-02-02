Учительницу из Ленобласти, совратившую ученика, отправили под домашний арест

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В Ленинградской области учительницу начальных классов, обвиняемую в совращении ученика, отправили под домашний арест, об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
«Суд отправил под домашний арест учительницу из Ленобласти, которая совратила четвероклассника», — рассказал источник издания.
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