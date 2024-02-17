В Петербурге задержали мужчину из-за оскорбительных надписей об СВО

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Полиция задержала в Санкт-Петербурге местного жителя, который написал оскорбительные слова об СВО на стенах трёх домов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.
Отмечается, что 21 января в отделение полиции Калининского района города поступили сообщения о том, что на стенах храма, Политехнического музея и церкви при нём появились оскорбительные надписи о проведении Россией спецоперации на Украине. При этом две последние постройки признаны историческими памятниками.
По итогам оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 56-летний мужчина, проживающий неподалеку от мест совершения правонарушений. 14 февраля его задержали.
В отношении петербуржца возбуждено два уголовных дела о вандализме и повреждении объектов культурного наследия.
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По итогам оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался 56-летний мужчина, проживающий неподалеку от мест совершения правонарушений. 14 февраля его задержали.
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Анастасия Чинкова