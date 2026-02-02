В Петербурге задержали подозреваемого в похищении 9-летнего мальчика

02 февраля 2026, 15:38

Фото: iStock/Ocskaymark

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в похищении девятилетнего школьника, пропавшего 30 января. По версии правоохранительных органов, это 39-летний ранее судимый за кражу Пётр Ж.