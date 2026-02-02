Достижения.рф

В Петербурге задержали подозреваемого в похищении 9-летнего мальчика

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в похищении девятилетнего школьника, пропавшего 30 января. По версии правоохранительных органов, это 39-летний ранее судимый за кражу Пётр Ж.



Следствие установило, что в день исчезновения мальчик вышел из дома на Красносельском шоссе около 14:00 и направился в район Горелово. Он заходил в магазины на Таллинском шоссе, после чего находился возле кафе, где подрабатывал, помогая автомобилистам мыть стёкла и фары.

Как сообщает Telegram-канал Shot, ребёнок общался с водителем автомобиля Toyota Fortuner белого цвета, зарегистрированном на Петра Ж. Позднее мальчик сел в эту машину и домой не вернулся.

Вечером родители обратились в полицию. В поисках участвовали сотрудники правоохранительных органов, Росгвардии и волонтёры. В семье, по словам родителей, конфликтов не было.

