В петербургской школе в рюкзаке шестиклассника взорвалась граната для страйкбола

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В рюкзаке ученика шестого класса школы № 635 в Санкт-Петербурге взорвалась граната. К счастью не боевая, а страйкбольная — точная копия противопехотной РГД.
После чрезвычайного происшествия в учебное заведение на Планерной улице приехали полицейские и пожарные, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Удачно, что граната не сдетонировала в тот момент, когда рюкзак был за спиной у мальчика. На парте, где стоял рюкзак, после разрыва игрового боеприпаса остался выжженный след.
По информации телеграм-канала, ребёнок купил гранату для страйкбола в магазине и принёс в школу, чтобы похвастаться перед одноклассниками. Вероятно, чека расшаталась от тряски, и граната сдетонировала в рюкзаке. По факту инцидента проводится проверка.
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Александр Бойцов