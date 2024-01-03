В Туле в результате взрыва самодельной гранаты в квартире мужчине оторвало кисть

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В Туле в многоэтажном доме взорвалась граната, мужчине оторвало руку. Пострадавший собирал снаряд у себя дома. Отмечается, что ранее он был судим за захват заложников.
Как сообщает телеграм-канал Shot, самодельная граната взорвалась в одной из квартир жилого дома на улице Плеханова в Туле примерно в 12:00. 51-летнего хозяина дома госпитализировали с минно-взрывной травмой левой руки.
Выяснилось, что он пытался своими руками собрать гранату из корпуса и запала. Запал взорвался у него в руки сильно травмировав кисть.
Ранее сообщалось, что в Иркутске мужчина ракетницей разнёс соседям квартиру и ранил их гостя. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак