Полиция в Петербурге задержала мужчину, ворвавшегося в алкомаркет с гранатой

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Сотрудница алкомаркета на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге позвонила в полицию и рассказала, что ворвавшийся в магазин мужчина размахивает гранатой. Оперативно прибывшие правоохранители задержали смутьяна.
25-летний молодой человек был сильно пьян, а изъятая у него граната оказалась атрибутом для страйкбола, сообщает портал 78.ru. Хулигана доставили в отдел полиции и составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
В настоящий момент причины поступка парня неизвестны. Вразумительно объяснить, что побудило его угрожать людям гранатой и чего он пытался этим добиться, молодой человек не смог. Выясняются все подробности и обстоятельства происшедшего. Также решается вопрос о возбуждении в отношении агрессора уголовного дела.
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