В петербургском ТРК «Родео Драйв» мужчина в драке сбросил противника в пролет

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Ссора двух мужчин в петербургском торгово-развлекательном комплексе «Родео Драйв» для одного из них закончилось полётом со второго этажа, а для другого — уголовным делом о покушении на убийство.
Вячеслав и Дмитрий (обоим по 37 лет) что-то не поделили около эскалатора. Сначала они просто ругались, потом перешли к рукопашной, передает телеграм-канал «Mash на Мойке». В результате один из них под натиском оппонента не удержался и упал в лестничный пролет. С тяжёлым сотрясением мозга и переломами его на скорой помощи доставили в Елизаветинскую больницу.
Второй участник драки задержан и отправлен в следственный изолятор. Ему угрожает реальный и немалый срок за покушение на убийство. Многое будет зависеть от последующего состояния потерпевшего.
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Александр Бойцов