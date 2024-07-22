В Питере пресекли деятельность компании, незаконно легализовавшей мигрантов

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Полиция Санкт-Петербурга задержала владельца фирмы, который незаконно легализовал 40 мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба регионального Главного управления МВД России.
Сотрудники экономической полиции Центрального района Санкт-Петербурга провели оперативную работу по информации о возможных нарушениях в сфере миграционного учёта. В результате была выявлена коммерческая структура, через которую осуществлялась нелегальная миграция.
В настоящее время полиция проверяет причастность задержанных к другим криминальным эпизодам.
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«Были задержаны двое подозреваемых: 42-летний предприниматель из Архангельска, владелец фирмы, и его 39-летний помощник. Как сообщили в ГУМВД, подозреваемые организовали фирму по предоставлению миграционных услуг иностранным гражданам. За два месяца они успели легализовать 40 иностранцев и оформили 7 трудовых патентов. По предварительным данным, от незаконной деятельности они получили около 350 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время полиция проверяет причастность задержанных к другим криминальным эпизодам.
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Мира Полтева