В Домодедове задержали мужчину, шантажировавшего бывшую девушку интимными фото

Видео: ГУ МВД по МО
Мужчину, требовавшего миллион рублей от своей бывшей возлюбленной под угрозой распространения её фотографий и видео интимного содержания в интернете, задержала домодедовская полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, 39-летний житель Саратовской области потребовал от бывшей сожительницы под угрозой публикации в интернете интимных материалов, чтобы она развелась со своим мужем и вышла замуж за него либо чтобы она заплатила выкуп в размере миллиона рублей. Женщина обратилась в полицию», — говорится в сообщении.Далее была проведена операция по захвату шантажиста: женщина договорилась с ним о передаче денег рядом с торговым центром у Каширского шоссе. Там его уже ждали полицейские и росгвардейцы и арестовали в момент получения выкупа.
Против задержанного завели уголовное дело по статье «Вымогательство».
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