В питерской квартире обнаружили труп 9-месячной девочки

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Труп 9-месячной девочки обнаружили в квартире на Тихоокеанской улице в Парголово в Санкт-Петербурге.
РЕН ТВ сообщает, что 22-летняя мать утром 20 января вышла из дома по делам и оставила девочку и её годовалого брата дома с подругой. По словам матери, она вернулась домой и обнаружила тело дочери между кроватью и стеной.
Точную причину смерти девочки установит судмедэкспертиза. Следователи разыскивают женщину, присматривающую за детьми. Обстоятельства смерти ребенка в данный момент выясняют.
Ранее сообщалось, что в Москве годовалый мальчик скончался после того, как проглотил таблетки от давления. РЕН ТВ пишет, что мальчик находился в доме с матерью и сестрой. Ребёнка оставили одного в комнате. В этот момент он съел несколько таблеток, которые лежали на столе. Спустя некоторое время, мальчик потерял сознание в коридоре.
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«В квартире был только годовалый брат погибшей девочки. Подруги дома не было, а входная дверь была закрыта», –сообщил собеседник РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что в Москве годовалый мальчик скончался после того, как проглотил таблетки от давления. РЕН ТВ пишет, что мальчик находился в доме с матерью и сестрой. Ребёнка оставили одного в комнате. В этот момент он съел несколько таблеток, которые лежали на столе. Спустя некоторое время, мальчик потерял сознание в коридоре.
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Мария Фирсова