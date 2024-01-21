В питерской квартире обнаружили труп 9-месячной девочки

Перед этим о звуках пролетающих беспилотников сообщали жители Кингисеппа (около 35 км от порта). Официальные власти пока не комментировали информацию. Как сообщает источник Mash, перед пожаром были слышны два взрыва. С предприятия эвакуировали около 150 человек.



