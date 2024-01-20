В Москве годовалый мальчик умер, проглотив таблетки

Фото: istockphoto/kulagina
В Москве годовалый мальчик скончался после того, как проглотил таблетки от давления.
РЕН ТВ пишет, что мальчик находился в доме с матерью и сестрой. Ребёнка оставили одного в комнате. В этот момент он съел несколько таблеток, которые лежали на столе. Спустя некоторое время, мальчик потерял сознание в коридоре.
Врачам не удалось спасти ребёнка. Следственный комитет РФ инициировал проверку. На теле умершего мальчика не обнаружили признаков насилия.
Ранее жительница Санкт-Петербурга заблудилась и замерзла в поле, когда возвращалась домой вместе с другом из гостей. «КП — Санкт-Петербург» пишет, что 24-летняя женщина и её 27-летний друг ночью шли домой из гостей. Молодые люди заблудились и оказались на неизвестном поле. Там начали замерзать.
Читайте также:
В Новосибирске мать забила годовалого ребёнка и закопала тело во дворе
Петербурженка заблудилась по дороге домой с другом и скончалась в поле
В приамурском поселке в пожаре погиб 2-летний ребёнок
Врачам не удалось спасти ребёнка. Следственный комитет РФ инициировал проверку. На теле умершего мальчика не обнаружили признаков насилия.
Читайте также:
В Новосибирске мать забила годовалого ребёнка и закопала тело во дворе
Петербурженка заблудилась по дороге домой с другом и скончалась в поле
В приамурском поселке в пожаре погиб 2-летний ребёнок
Мария Фирсова