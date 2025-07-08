В Подмосковье дерево раздавило машину с ребенком внутри

08 июля 2025, 19:19

Shot: двое детей пострадали из-за ураганного ветра в Ярославле и Подмосковье

Фото: iStock/Elen11

По меньше мере двое детей пострадали из-за сильного ветра в Ярославле и Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.