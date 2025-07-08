В Подмосковье дерево раздавило машину с ребенком внутри
По меньше мере двое детей пострадали из-за сильного ветра в Ярославле и Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Один инцидент произошел в подмосковном СНТ «Центр» городского округа Клин. Дерево рухнуло на ехавший по дороге Chevrolet Tahoe, внутри которого находилась 12-летняя девочка. В результате иномарка расплющилась, подростка с травмами доставили в больницу.
В Ярославле стихия настигла детей во дворе: ветер снес дерево, а оно, в свою очередь, повалило фонарный столб. Конструкция упала на девятилетнего мальчика, игравшего с младшим братом. Ребенок получил переломы и был госпитализирован. Пятилетний малыш испугался и убежал, сейчас его ищут.
Читайте также: