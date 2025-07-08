Уголовное дело завели на наехавшего на женщину водителя в Балашихе

08 июля 2025, 18:18

Открыто дело на наехавшего на женщину задним ходом водителя в Балашихе

Фото: istockphoto/blinow61

Уголовное дело по факту наезда водителя задним ходом на женщину в гараже возбудили полицейские подмосковной Балашихи. Об этом сообщили в региональном главке МВД России во вторник, 8 июля.





