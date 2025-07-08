Уголовное дело завели на наехавшего на женщину водителя в Балашихе
Открыто дело на наехавшего на женщину задним ходом водителя в Балашихе
Уголовное дело по факту наезда водителя задним ходом на женщину в гараже возбудили полицейские подмосковной Балашихи. Об этом сообщили в региональном главке МВД России во вторник, 8 июля.
«Подмосковными полицейскими в отношении мужчины, совершившего ДТП в гаражном комплексе Балашихи, в результате которого погибла женщина, возбуждено уголовное дело», — сообщила начальник управления и связей с общественностью Татьяна Петрова.Она добавила, что расследование проводится по статье о нарушении ПДД или эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. По данным полиции, трагедия произошла 6 июля в гаражно-строительном кооперативе, когда мужчина загонял машину в бокс. Погибшая и водитель пили алкоголь. Фигуранта заключили под стражу.