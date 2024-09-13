В Подмосковье горит коксогазовый завод

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В подмосковном Видном вспыхнул мощный пожар на коксогазовом заводе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, сейчас из здания завода проводится эвакуация сотрудников. Черный дым распространяется в сторону Москвы.
По предварительным данным, произошло возгорание мазутных отложений при проведении огневых работ на открытой площадке утилизации металлоконструкций.
Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Пожарные уже приступили к тушению огня. Всего задействовано два пожарных расчета. Угрозы распространения огня нет. Также нет пострадавших и погибших.
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По предварительным данным, произошло возгорание мазутных отложений при проведении огневых работ на открытой площадке утилизации металлоконструкций.
Площадь пожара составляет 50 квадратных метров. Пожарные уже приступили к тушению огня. Всего задействовано два пожарных расчета. Угрозы распространения огня нет. Также нет пострадавших и погибших.
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Элина Позднякова