В российском регионе загорелась крыша одного из цехов танкового завода

Фото: istockphoto/Ole Schwander
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что на крыше одного из цехов танкового завода «Омсктрансмаш» произошел пожар. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Сообщается, что спасатели уже выехали на место происшествия. По предварительным данным, возгорание произошло на крыше одного из цехов. Местные жители в интернете опубликовали кадры, на которых виден густой дым. На предприятии заявили, что пожар не повлияет на функционирование завода.
Омский завод транспортного машиностроения — российская машиностроительная компания, одна из старейших машиностроительных компаний в Сибирском регионе, которая была основана в 1896 году.
Ранее сообщалось, что в Москве на улице Маршала Бирюзова в ночь на 10 сентября 13-летняя школьница выпала из окна пятого этажа, пытаясь сделать экстремальное фото.
До этого в Подмосковье во время тренировки по карате умер 14-летний школьник. Сообщается, что Егор был полностью здоров, периодически проходил медосмотр.
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«Загорелась крыша одного из цехов во время ремонта. На месте работают специалисты. Подробности уточняются», — пояснил губернатор.
Омский завод транспортного машиностроения — российская машиностроительная компания, одна из старейших машиностроительных компаний в Сибирском регионе, которая была основана в 1896 году.
Ранее сообщалось, что в Москве на улице Маршала Бирюзова в ночь на 10 сентября 13-летняя школьница выпала из окна пятого этажа, пытаясь сделать экстремальное фото.
До этого в Подмосковье во время тренировки по карате умер 14-летний школьник. Сообщается, что Егор был полностью здоров, периодически проходил медосмотр.
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Дарья Осипова