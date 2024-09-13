В Раменском потушили лесной пожар и нашли виновных в поджоге

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Пожар произошёл в Малаховском участковом лесничестве — в трёх километрах от деревни Копнино Раменского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание удалось заметить благодаря системе видеомониторинга. Первоначально площадь пожара составляла 0,2 гектара, но затем из-за ветра увеличилась до 0,25 гектара. В тушении было задействовано десять лесных пожарных и четыре единицы техники. Ликвидация пожара заняла четыре с половиной часа», — говорится в сообщении.Пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Виновных в поджоге установили, материалы по происшествию направлены в надзорные органы.
В областном Комлесхозе напомнили, что действия, приведшие к лесному пожару, караются крупными штрафами. Для физических лиц сумма штрафа составляет до 60 тысяч рублей. Для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.
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Лев Каштанов