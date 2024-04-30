В Подмосковье мужчину зарезали за шаурму

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В Подмосковье двое мужчин подрались из-за шаурмы, в результате один из них получил ножевые ранения.
41-летний Сергей решил насладиться шаурмой по путик к МЦД Нахабино. Однако его перекус привлек внимание другого голодного мужчины, пишет Telegram-канал «112». В процессе движения по улице на него напал неизвестный, пытаясь отобрать шаурму.
Возникла потасовка, в ходе которой Сергей получил несколько ножевых ударов в грудь и спину. Сам он попросил прохожих вызвать скорую помощь и отправился в больницу. Второго участника инцидента пока не нашли.
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Артем Кузьмин