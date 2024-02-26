41-летнего российского военнослужащего порезали в казарме

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По сведеньям издания, мужчину доставили в больницу и оказали необходимую помощь. У петербуржца зафиксировали неопасные жизни резаные раны на шее, груди, руке и бедре.
Пострадавший рассказал, что попал в медучреждение после конфликта со знакомым в казарме в Каменке. Опасных ран мужчина не получил. После оказания медицинской помощи его отпустили из больницы.
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