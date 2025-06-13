Брошенная в Турции младенец Николь обрела семью в Подмосковье
Семимесячная Николь, брошенная матерью в аэропорту Антальи в октябре 2024 года, наконец, обрела любящую семью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Благодаря усилиям МИД России, Минпросвещения России, Уполномоченного при Президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и профильных ведомств, девочка вернулась на Родину. Все это время Николь находилась в больнице и Турецком доме ребенка. Накануне она приехала в Подмосковье, в Павловский Посад, к своей приемной маме Марии. Семья Макаровых — опытные приемные родители, у них уже есть один приемный ребенок.
Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье отказались от детских домов, и все дети-сироты воспитываются в приемных или «гостевых» семьях. Губернатор отметил, что для тех, кто хочет стать приемным родителем, доступна онлайн-запись в школу приемных родителей через региональный портал госуслуг.
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