Брошенная в Турции младенец Николь обрела семью в Подмосковье

13 июня 2025, 14:20

Николь, найденная в аэропорту Турции, обрела семью в Павловском Посаде

оригинал Андрей Воробьев ( Фото Telegram: @vorobiev_live )

Семимесячная Николь, брошенная матерью в аэропорту Антальи в октябре 2024 года, наконец, обрела любящую семью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.