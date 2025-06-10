В Видном врачи спасли жизнь малыша, выпившего жидкость для розжига

10 июня 2025, 14:31

оригинал Фото: iStock / Semen Salivanchuk

Врачи Видновской больницы спасли годовалого ребёнка, который во время семейного пикника в Подмосковье решил попробовать на вкус жидкость для розжига. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Родители вовремя обратили внимание на необычный запах от мальчика и немедленно обратились за медицинской помощью.

«Ребёнку экстренно провели промывание желудка, удалив остатки жидкости из организма и предотвратив дальнейшее всасывание вредных веществ. Врач-оториноларинголог проверил дыхательные пути и исключил повреждения слизистой носа и горла. Помимо этого, была применена инфузионная терапия. Тем самым был стабилизирован водно-электролитный баланс в организме пациента», – рассказала заведующая педиатрическим отделением Видновской больницы Вероника Петрова.