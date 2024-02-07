Появились первые версии тройного убийства в Подмосковье

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Одна из пенсионерок, застреленных в Подмосковье, оказалась владелицей хозяйкой крупного предприятия по производству полимерной продукции. По одной из версий, убийство связано с бизнесом женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Напомним, 7 февраля в деревне Свитино под Наро-Фоминском обнаружили трупы трёх пожилых женщин. Предположительно, их застрелили ещё 5 февраля.
Согласно сообщению, одна из убитых женщин Светлана Филанович возглавляла завод ТИАЛ. Он находится в соседнем со Свитино селе Петровское. На данный момент следствие рассматривает две версии случившегося: убийство из-за бизнеса или ограбление.
В настоящее время на месте преступления продолжают работать следователи. Они пытаются выйти на след убийц.
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Согласно сообщению, одна из убитых женщин Светлана Филанович возглавляла завод ТИАЛ. Он находится в соседнем со Свитино селе Петровское. На данный момент следствие рассматривает две версии случившегося: убийство из-за бизнеса или ограбление.
В настоящее время на месте преступления продолжают работать следователи. Они пытаются выйти на след убийц.
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Элина Позднякова