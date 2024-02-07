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Появились первые версии тройного убийства в Подмосковье

Пенсионерок в Подмосковье могли убить из-за бизнеса одной из них
07 февраля 2024, 13:50
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Одна из пенсионерок, застреленных в Подмосковье, оказалась владелицей хозяйкой крупного предприятия по производству полимерной продукции. По одной из версий, убийство связано с бизнесом женщины. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Напомним, 7 февраля в деревне Свитино под Наро-Фоминском обнаружили трупы трёх пожилых женщин. Предположительно, их застрелили ещё 5 февраля.

Согласно сообщению, одна из убитых женщин Светлана Филанович возглавляла завод ТИАЛ. Он находится в соседнем со Свитино селе Петровское. На данный момент следствие рассматривает две версии случившегося: убийство из-за бизнеса или ограбление.


В настоящее время на месте преступления продолжают работать следователи. Они пытаются выйти на след убийц.

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#убийство
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#ограбление
#следствие
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Объём утекшей с АЭС «Фукусима-1» радиоактивной воды составил 5,5 тонны
07 февраля 2024, 13:44

Фото: istockphoto/Huang Evan

Количество воды, вытекшей в океан в результате аварии на японской атомной электростанции «Фукусима-1», составляет пять с половиной тонн. Концентрация радиоактивных элементов в ней составило 22 миллиарда беккерелей.
Такая информация появилась в японской газете Asahi.
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На Украине объявили в розыск соучастника убийства Дарьи Дугиной
07 февраля 2024, 13:10

Фото: iStock/trikolor

На Украине объявили в розыск соучастника убийства российского журналистки Дарьи Дугиной Богдана Цыганенко, соответствующая информация опубликована на сайте украинского Минюста.
Напомним, Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года. Её автомобиль взорвали на Можайском шоссе в Московской области.

В августе того же года сотрудники Федеральной службы безопасности установили, что у убийству Дугиной причастен Вадим Цыганенко. 30 июля он заехал на территорию РФ через Эстонию и покинул страну за день до убийства журналистки.

Как сообщили на сайте украинского министерства юстиции, Цыганенко разыскивают за неоплаченные штрафы. В 2023 году он устроил аварию, в результате которой получил повреждения чужой автомобиль.

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#автомобиль
#взрыв
#убийство
#розыск
#украина
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В Подмосковье совершили тройное убийство пенсионерок
Неизвестный убил трёх пенсионерок в частном доме в Подмосковье
07 февраля 2024, 12:36

Фото: iStock/ipopba

В подмосковном частном доме неизвестный расправился в тремя пенсионерками, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, трагедия произошла в деревне Свитино, которая расположена в Наро-Фоминском городском округе Московской области.

Трупы трёх пожилых женщин обнаружили сегодня, однако, предположительно, их застрелили ещё 5 февраля.

Иных подробностей о совершённом преступлении пока нет.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге молодой мужчина с размаху ударил пенсионерку кулаком в лицо, забрал у неё телефон и скрылся. Преступника быстро задержали. Он находился в нетрезвом состоянии и рассказал, что продал украденный телефон у метро за несколько тысяч рублей.

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#подмосковье
#убийство
#пенсионерка
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В Шатуре росгвардейцы задержали угонщика-рецидивиста
07 февраля 2024, 12:31

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

Мужчину, пытающегося угнать чужую машину, задержали сотрудник вневедомственной охраны. Инцидент произошёл на улице Радченко в Шатуре, сообщает пресс-служба Росгрвардии Московской области.
«Росгвардейцам поступило сообщение, что неизвестный вскрыл замок на чужом легковом автомобиле и проник в салон. Однако завести двигатель угонщик не успел — его задержали на месте преступления и передали полиции», — говорится в сообщении.
Задержанным оказался 27-летний местный житель. Он рассказал, что собирался сдать угнанную машину на металлолом. Полиция выяснила, что ранее этого человека уже судили за аналогичное преступление.

По факту попытки угона проводится проверка.

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#шатура
#угон
#криминал
#росгвардия
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Тело парня с перилами в голове обнаружили в подъезде Санкт-Петербурга
07 февраля 2024, 11:59

Фото: iStock/gorodenkoff

В петербургском подъезде обнаружили тело парня с воткнутыми в голову перилами, об этом стало известно 78.RU.
По информации СМИ, звонок в полицию поступил 6 февраля от жительницы одного из домов на улице Марата, расположенных в центре Санкт-Петербурга. Она рассказала, что нашла в подъезде тело молодого человека, который лежит в луже крови, а из его головы торчит предмет, похожий на лопату.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что парень упал вниз с первого этажа, а сверху на него обрушились перила.

Как удалось выяснить 78.RU, в квартире на верхнем этаже проходила вечеринка. Каким образом парень мог рухнуть вниз вместе с перилами — сейчас устанавливается.

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#санкт-петербург
#смерть
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В центре Петербурга молодой отморозок избил и ограбил 71-летнюю даму - видео
В центре Петербурга избили и ограбили пенсионерку
07 февраля 2024, 11:57

Фото: istockphoto/Thomasaf

В историческом центре Санкт-Петербурга отмечен вопиющий факт: молодой мужчина сбил с ног ударом кулака пожилую женщину, после чего забрал у неё телефон и скрылся.
Инцидент произошёл на Кирочной улице (ранее — 4-я Артиллерийская линия). На кадрах видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом «Mash на Мойке», видно, как молодой подонок подходит к не спеша идущей женщине сзади и с размаху бьёт её кулаком в лицо. Пенсионерка упала, как подкошенная. Преступник забрал у неё телефон и убежал. После происшедшего даме пришлось обратиться к медикам — у неё диагностирован перелом руки.

Задержали негодяя быстро, по горячим следам. На допросе явно нетрезвый мужчина рассказал, что сбыл телефон за несколько тысяч рублей каким-то алкашам у Площади Восстания. Полицейские выяснили, что 31-летний уроженец Сертолова, что в Ленинградской области, ранее уже был судим. За новое преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.

Правоохранители считают, что отморозку повезло в том, что петербуржская мадам оказалась крепче, чем выглядела и не получила более серьёзных травм. Ударом такой силы можно даже убить человека, отмечают судебные медики.





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#пенсионерка
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#медики
#санкт-петербург
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Мужчина угрожал взорвать «рассадник венерических заболеваний» в Абакане
Мужчина угрожал взорвать кожно-венерологический диспансер в Абакане
07 февраля 2024, 11:38

Фото: iStock/aerogondo

В Абакане мужчина пришёл к дверям кожно-венерологического диспансера с тротиловой шашкой и пригрозил его взорвать, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, около трёх часов дня 6 февраля 46-летний местный житель пришёл к дверям медицинского учреждения, поднял вверх предмет, на котором было написано «тротиловая шашка», и заявил, что сейчас взорвёт этот «рассадник венерических заболеваний».

К месту происшествия быстро прибыли силовики, которые задержали мужчину и отобрали у него оказавшуюся муляжом взрывчатку.

С какой целью мужчина устроил этот спектакль — сейчас устанавливается. Предположительно, он сам заразился венерическим заболеванием и оказался крайне недоволен увиденным в анализах.

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#взрыв
#заболевания
#полиция
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В Крыму таможенники конфисковали раритетный автомобиль «Бентли»
07 февраля 2024, 11:26

Фото: iStock/djedzura

В Крыму сотрудники таможенной службы конфисковали раритетный автомобиль Bentley Turbo R, он передан в доход государства. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, раритетный автомобиль в Россию ввез американский гражданин еще в 2015 году через пункт пропуска Джанкой. После этого «Бентли» нужно было либо вывезти обратно, либо оформить на него соответствующие документы. Однако американец уехал, а автомобиль оставил доверенному лицу.

Таможенники выяснили, что автомобиль так и не зарегистрировали, и задержали его. После этого, по решению суда, машина была передана в доход государства.

Ранее сообщалось, что федеральная таможенная служба России обнаружила 600 бутылок контрабандного алкоголя в тайнике судна из Южной Кореи, которые спрятал один из матросов.

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#автомобиль
#фсб
#документы
#пропуска
#служба
#машина
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Самолёт S7 в небе подрезал неопознанный дельтаплан
07 февраля 2024, 10:59

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Во вторник, 6 февраля, во время выполнения рейса Норильск-Москва самолётом S7 на высоте около трёх тысяч метров в районе аэродрома Жуковский было замечено дельтовидное крыло, предположительно — дельтаплан. Об этом сообщили в экстренных службах.
Отмечается, что соответствующая заявка на использование воздушного пространство не подавалась, разрешение на полёт дельтаплана выдано не было.

Об инциденте были оповещены органы ПВО, сигнал «режим» при этом не объявлялся.

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#самолет
#чп
#режим
#пво
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