В Подмосковье совершили тройное убийство пенсионерок

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В подмосковном частном доме неизвестный расправился в тремя пенсионерками, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, трагедия произошла в деревне Свитино, которая расположена в Наро-Фоминском городском округе Московской области.
Трупы трёх пожилых женщин обнаружили сегодня, однако, предположительно, их застрелили ещё 5 февраля.
Иных подробностей о совершённом преступлении пока нет.
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге молодой мужчина с размаху ударил пенсионерку кулаком в лицо, забрал у неё телефон и скрылся. Преступника быстро задержали. Он находился в нетрезвом состоянии и рассказал, что продал украденный телефон у метро за несколько тысяч рублей.
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Трупы трёх пожилых женщин обнаружили сегодня, однако, предположительно, их застрелили ещё 5 февраля.
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге молодой мужчина с размаху ударил пенсионерку кулаком в лицо, забрал у неё телефон и скрылся. Преступника быстро задержали. Он находился в нетрезвом состоянии и рассказал, что продал украденный телефон у метро за несколько тысяч рублей.
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Евгения Парфентьева