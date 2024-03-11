В Подмосковье пациентка рехаба обвинила охранника в спаивании и изнасиловании

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В Московской обшласти пациентка рехаба обвинила охранника в изнасиловании и спаивании. Женщина лечилась в клинике от алкогольной зависимости.
Как сообщает Телеграм-канал Shot, 40-летняя Татьяна в феврале прошла курс реабилитации в «Медальянс клиник». Там москвичка познакомилась с охранником. Женщина утверждает, что после выписки сотрудник службы безопасности пригласил ее на свидание. 7 марта он вызвал Татьяне такси до отеля «Пирамида» в деревне Борисовка под Подольском.
Там воздержание бывшей пациентки реабилитационного центра закончилось и женщина снова употребила спиртное. 8 марта мужчина снова предложил ей выпить, а когда Татьяна попыталась уйти, он начал принуждать ее пить алкоголь и изнасиловал.
Женщине удалось спастись только через сутки, когда новый знакомый вышел в магазин. После выходных Татьяна заявила на охранника в полицию.
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Там воздержание бывшей пациентки реабилитационного центра закончилось и женщина снова употребила спиртное. 8 марта мужчина снова предложил ей выпить, а когда Татьяна попыталась уйти, он начал принуждать ее пить алкоголь и изнасиловал.
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Алина Юрчак