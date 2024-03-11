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В Подмосковье пациентка рехаба обвинила охранника в спаивании и изнасиловании

11 марта 2024, 11:01
Фото: istock / Zbynek Pospisil

Фото: istock / Zbynek Pospisil

В Московской обшласти пациентка рехаба обвинила охранника в изнасиловании и спаивании. Женщина лечилась в клинике от алкогольной зависимости.
Как сообщает Телеграм-канал Shot, 40-летняя Татьяна в феврале прошла курс реабилитации в «Медальянс клиник». Там москвичка познакомилась с охранником. Женщина утверждает, что после выписки сотрудник службы безопасности пригласил ее на свидание. 7 марта он вызвал Татьяне такси до отеля «Пирамида» в деревне Борисовка под Подольском.

Там воздержание бывшей пациентки реабилитационного центра закончилось и женщина снова употребила спиртное. 8 марта мужчина снова предложил ей выпить, а когда Татьяна попыталась уйти, он начал принуждать ее пить алкоголь и изнасиловал.


Женщине удалось спастись только через сутки, когда новый знакомый вышел в магазин. После выходных Татьяна заявила на охранника в полицию.

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В Подмосковье ликвидируют крупный пожар на складе
11 марта 2024, 11:12

Фото: пресс-служба МЧС России

Сегодня, 11 марта, около 9 часов утра на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании нежилого помещения в посёлке Родники.
Огонь охватил склад со стройматериалами. Площадь пожара - 700 квадратных метров.

«Предварительно, пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ведомства.
За время пожара его площадь увеличилась почти вдвое. Кровлю склада не удалось сохранить. Она обрушилась от огня. Ликвидация пожара осложнилась разгерметизацией контейнера с горюче-смазочными материалами. Жидкость разлилась и воспламенилась на 400 квадратных метрах. Кроме того, на самом складе хранилось очень много деревянных изделий.
Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.

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#мчс
#подмосковье
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В столичном отделении Почты России взорвалась граната в посылке
11 марта 2024, 10:34

Фото: iStock/JessAerons

В Москве при разгрузке в отделении Почты России взорвалась одна из посылок, там оказалась граната. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, взрыв произошёл ранним утром 11 марта при разгрузке машины на улице Лётчика Бабушкина, 38. По словам сотрудников почты, посылка взорвалась, а внутри можно было увидеть зеленую гранату. В результате инцидента никто не пострадал.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Они выяснили, что граната страйкбольная, и угрозы нет. В настоящее время полиция ищет отправителя и получателя взрывоопасно посылки.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово у пассажира взорвалась свето-шумовая граната. 54-летний мужчина положил снаряд в свой чемодан. Сотрудники аэропорта обнаружили это, когда багаж проходил через рентген. Полицейские начали выяснять у мужчины, что у него в багаже. В это время граната сработала.

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#машины
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Погиб житель курского села Гончаровка, пострадавший при обстреле
Старовойт: Погиб житель курского села Гончаровка, пострадавший при обстреле
11 марта 2024, 10:17

Фото: iStock/inga

В больнице скончался житель села Гончаровка Курской области, который пострадал при обстреле населенного пункта со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Он также поблагодарил медицинских работников, за то, что они ежедневно борются за жизни своих пациентов.

Напомним, утром 11 марта Саровойт сообщил, что два человека были ранены под обстрелом села Гончаровка в Курской области. По его словам, один из жителей получил тяжёлое ранение, другая жительница получила контузию. Также повреждения получило имущество пострадавших жителей Курской области. Под украинским огнём сильно пострадал их частный дом, осколки боеприпасов сильно поцарапали автомобиль россиян.

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#ранение
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В Калужской области задержали студента за подготовку теракта
11 марта 2024, 10:07

Фото: iStock/Thomasaf

В Калужской области полицейские задержали студента, который планировал взорвать здание суда по религиозным соображениям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 19-летний студент третьего курса калужского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I еще год назад принял ислам. В феврале он приобрёл составляющие для СВУ, после чего принялся изготавливать бомбу прямо в комнате общежития. Он собирался в марте взорвать Калужский районный суд из религиозных соображений по заданию исламских боевиков.

Оперативники задержали молодого человека. При обыске у него обнаружили переписку с куратором, несколько литровых бутылок ацетона, селитры аммиачной, электролита и коробок из-под спичек с готовой зажигательней смесью.

Позднее следствие выяснило, что студента завербовали радикальные исламисты. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#уголовное дело
#следствие
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«Протащил на капоте»: Наркоторговец сбил инспектора ДПС и открыл стрельбу по полицейским
Под Челябинском наркоторговец сбил инспектора ДПС и стрелял по полицейским
11 марта 2024, 09:41

Фото: istock / Savusia Konstantin

В Челябинской области наркоторговец сбил сотрудника ГИБДД и устроил стрельбу по правоохранителям. Об этом информирует Телеграм-канал Ural Mash.
Инспекторы ДПС остановили 33-летнего Василия Дембицкого на Porsche Cayenne S для проверки документов. Заподозрив его в поддельном водительском удостоверении, мужчину попросили выйти из автомобиля. Но он решил скрыться, втопил педаль газа и несколько метров протащил правоохранителя на капоте.

Затем челябинец оставил машину в лесу и попытался скрыться, стреляя в полицейских из травматического пистолета. Они открыли ответный огонь и задержали преступника. Отмечается, что один из силовиков получил пулевое ранение руки.

Выяснилось, что Дембицкий находится в федеральном розыске по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ. В отношении задержанного завели еще одно уголовное дело по статье о насилии в отношении сотрудника полиции при исполнении должностных обязанностей.

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#мужчина
#ранение
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Отвалилось колесо: На Дальнем Востоке военный самолет Ан-12 запросил аварийную посадку
112: самолет Ан-12 приземлился на аэродроме в Комсомольске-на-Амуре без колеса
11 марта 2024, 09:24

Фото: istock / Sitikka

Военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Хурба Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае без одного колеса. Об этом информирует Телеграм-канал «112».
По данным издания, на борту находилось 8 человек, самолет летел из Нижневартовска. Вероятно, у воздушного судна повредилось переднее шасси. К публикации приложено видео и фото, на котором видно, что у судна нет одного колеса.

По данным РИА Новости, аварийная посадка самолета Ан-12 прошла без происшествий.

Ранее сообщалось, что россиян начали массово снимать с рейсов Turkish Airlines. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#видео
#фото
#человек
#новости
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Лжесоцработницы украли у пенсионерки из Подмосковья 850 тыс рублей
11 марта 2024, 09:14

Фото: iStock/Oleg Elkov

Двух женщин, подозреваемых в краже денег у 84-летней жительницы Одинцова, задержали полицейские, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«За помощью к правоохранителям обратилась потерпевшая. Она рассказала, что к ней в квартиру, расположенную на Вокзальной улице, пришли две женщины. Они представились социальными работницами, и пока одна из них разговаривала с хозяйкой на кухне, вторая украла из комнаты 850 тысяч рублей. После этого лжесоцработницы скрылись», — говорится в сообщении.
Полицейские разыскали злоумышленниц в Калужской области. Оказалось, что 22-летняя жительница Московской области и 31-летняя уроженка Украины, обе ранее судимые. Против них завели уголовное дело по статье «Кража». Сейчас полиция устанавливает причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

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#полиция
#происшествие
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Девять дней в коме: Пациентка умерла после плановой операции в московской клинике
SHOT: Сотрудница Сколково скончалась после операции в частной клинке в Москве
11 марта 2024, 09:09

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В Москве сотрудница Сколково скончалась после операции в частной клинке, не приходя в сознание. Родственники женщины утверждают, что медики сделали ей неправильный наркоз.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, 40-летняя Анастасия К. легла на плановую гинекологическую операцию в столичную клинику GMS Hospital на улице Каланчёвской. После хирургического вмешательства женщина долгое время не приходила в себя. Москвичку перевели в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Медики боролись за ее жизнь 9 дней. Не приходя в сознание, Анастасия умерла от остановки сердца.

Родственники погибшей говорят, что врачи видят причину смерти в неправильном наркозе, сделанном в клинике. Супруг Анастасии обратился в полицию, правоохранители начали проверку.

Ранее сообщалось, что на Урале больница сообщила родственникам о смерти пациентки, но отдала чужое тело. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Салониках толпа молодых людей напала на двух трансгендеров

#врачи
#сколково
#женщина
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#медики
#смерть
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Из российского региона попытались вывезти лес на 77 миллионов рублей
В Приморском крае завели дело о контрабанде леса на 77 миллионов рублей
11 марта 2024, 08:44

Фото: istock / raferto

В Приморском крае сотрудники правоохранительных органов предотвратили контрабанду леса на 77 миллионов рублей. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу министерства лесного хозяйства Приморья.
По информации ведомства, объем контрабанды составил 100 тысяч кубических метров.
«Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного перемещения через границу России стратегически важных ресурсов», — сообщили в ведомстве.
В Минлесхозе добавили, что с 2021 года ущерб от незаконной вырубки в регионе снизился более чем в 6 раз. Отмечается, что это стало одним из результатов выполнения поручений президента Владимира Путина о реформировании и декриминализации лесной отрасли страны.

Ранее сообщалось, что воздушный шар с контрабандными сигаретами нашли в Польше у границы с Белоруссией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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