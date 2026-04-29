В Подмосковье пенсионер убил соседа после неудачной попытки «стрельнуть сигаретку»
В Подмосковье мужчину осудили за расправу над соседом после неудачной попытки «стрельнуть сигаретку». Об этом сообщили 28 апреля в Telegram-канале «Прокуратура Московской области».
Согласно материалу, 72-летний житель Солнечногорска Михаил Ладыгин получил восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Коллегия присяжных единогласно признала его виновным по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Трагедия произошла в ночь с 29 на 30 августа 2024 года в деревне Осипово. Во время застолья между Ладыгиным и его соседом вспыхнула ссора. Поводом для конфликта стало оскорбление со стороны потерпевшего, а также отказ угостить пенсионера сигаретой. Разозлившийся Ладыгин достал принесённый с собой нож и нанёс соседу не менее пяти ударов в грудь и плечо. Ранения оказались смертельными – мужчина скончался на месте.
Читайте также: