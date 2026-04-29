В Севастополе отражают атаку ВСУ, над городом сбили две воздушные цели
Над Севастополем сбили две воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что в ночь на 29 апреля военные отражают атаку ВСУ. Сейчас над городом работают силы ПВО и мобильные огневые группы. ВСУ нанесли атаку в районе Качи и Балаклавского района, две вражеские цели удалось успешно устранить.
Губернатор подчеркнул, что никакие гражданские объекты не пострадали, и призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности, оставаясь в безопасных местах. В 00:48 (мск) Развожаев выпустил новую публикацию — в ней он предупредил местных жителей, что объявлена морская опасность.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Белгородской области три человека пострадали из-за атаки дрона ВСУ.
